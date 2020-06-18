منسق صحي بالأندية.. وظيفة جديدة فرضها «كورونا»

المصدر: دبي - العوضي النمر

توابع إفرازات «كوفيد 19» في المجال الرياضي لم تتوقف، فبعد البروتوكول الصحي الذي سيتم تعميمه على الأندية لتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية عند العودة للتدريبات، أصبح لزاماً وجود منسق صحي بكل ناد من أجل متابعة تنفيذ البروتوكول، ويكون حلقة الوصل بين اتحاد الكرة والأندية، ومتابعة الإجراءات الإدارية الخاصة بالفحوصات التي ستجرى للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية مرتين أسبوعياً، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ كل الخطوات والإجراءات الصحية التي تعنى بالمحافظة على صحة وسلامة جميع أعضاء الفريق، بالتعاون مع الجهاز الطبي بالنادي.

وبدأت الأندية تستعد لتلك الخطوة بتسمية «منسق صحي» مع قرب العودة للتدريبات، والترتيب لاستقبال اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وسيخضع المنسق الجديد للتدريب من قبل اللجنة الطبية في اتحاد الكرة لضمان القيام بمهمته على الوجه الأكمل بما يضمن التطبيق الأمثل للبروتوكول الصحي.

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