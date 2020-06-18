إلغاء دوري الخليج العربي2019 -2020

المصدر: دبي - العوضي النمر

يشهد اتحاد الكرة يوماً حافلاً في مسيرته، لحسم ملف المسابقات المحلية، بعد قرار رابطة المحترفين أمس، بعدم استكمال الموسم (2020-2019)، حيث ستكون البداية بعقد جمعية عمومية طارئة، عصر اليوم، عن طريق الاتصال المرئي، لمناقشة تتويج شباب الأهلي المتصدر بلقب دوري الخليج العربي، وهبوط آخر فريقين بالدوري، وهما الفجيرة 12 نقطة وحتا 13 نقطة من عدمه، أو زيادة عدد فرق دوري الخليج العربي، بعدم الهبوط، إلى 16 فريقاً، بصعود الإمارات ودبا الحصن، أول وثاني دوري الدرجة الأولى، وإقرار هبوط 3 فرق خلال الموسم المقبل، وصعود فريق واحد من الأولى، ليعود الدوري إلى 14 فريقاً مرة أخرى.

ووفقاً للائحة، فإن اتحاد الكرة لا يستطيع اتخاذ قرار تصعيد فريقي الإمارات ودبا الحصن من عدمه، ما لم تتخذ رابطة المحترفين قراراً بزيادة عدد فرق الدوري للموسم الجديد، حيث يمنح النظام الأساسي للرابطة، الحق الكامل في تقرير مصير الدوري، وزيادة عدد الفرق أو تقليصها، وهو ما سيتم عرضه على العمومية.

وفي السادسة مساء، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعاً طارئاً، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عن بعد، من أجل مناقشة إلغاء دوري الهواة، والإبقاء على نهائي كأس رئيس الدولة.

ويحتاج شباب الأهلي 8 أصوات من أعضاء الجمعية العمومية لرابطة المحترفين وعددهم 14 ، ليظفر بلقب دوري الخليج العربي للمرة الرابعة في تاريخ مشاركته في دوري المحترفين، حيث يتصدر شباب الأهلي المسابقة قبل توقفها برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط عن العين.

تتويج المتصدر

وأكد عنتر مرزوق نائب المشرف الفني في أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي، أن الرابطة، وضعت نفسها في موقف صعب، بدعوتها لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، للبت في تتويج شباب الأهلي من عدمه، وإلغاء الهبوط، وزيادة عدد أندية الدوري الموسم المقبل.وأوضح: قرار التتويج وزيادة عدد فرق المسابقة، من شأن الرابطة واتحاد الكرة الإماراتي، فعندما تم إلغاء الدوري الفرنسي، وإعلان تتويج سان جيرمان، لم يتخذ القرار من خلال عمومية طارئة. معروف من الآن من سيصوت للتتويج وزيادة عدد الأندية، ومن سيرفض، والرابطة ألغت شخصيتها لصالح الأندية. وختم مرزوق:سيكون لتكتلات الأندية، الدور الأبرز في حسم قراراتها.

من جهة أخرى، أكد ناصر اليماحي رئيس شركة نادي الفجيرة لكرة القدم، أن قرار إلغاء الدوري، يحفظ لكل الأندية حقوقها، ويصب في مصلحة المنتخب المقبل على خوض تصفيات آسيا ومونديال 2022.

من جانبه، أكد على محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، رئيس شركة كرة القدم، أن إلغاء الدوري، يخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى أن المستفيد الأكبر، قد تكون الأندية المنافسة على البقاء في دوري الخليج العربي.

اعتراض وحداوي

وقال راشد الزعابي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة «المنطقي، هو عدم استكمال الموسم، من دون تتويج، وإلغاء الهبوط من دون صعود للمحترفين، وهو موقفنا في الوحدة، ولكن في حالة وجود رغبة لإعلان تتويج بطل، فكان استمرار المسابقة هو الحل الأمثل».وشدد على أن الرابطة هي المسؤولة، وإنما وضع الأندية للتصويت على تتويج البطل، أو تحديد الصعود والهبوط، أمر ليس من شأن الأندية.

وأكد خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أن الرابطة، اتخذت القرار الصحيح، مشيراً للصعوبات الكبيرة التي تجعل استكمال الدوري أشبه بالمستحيل، وقال إن قرارات «فيفا» الأخيرة، والتي تنص على عدم السماح بمشاركة اللاعبين الجدد في استكمال الدوريات عقدت الأزمة.

وأكد ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي العين، أن «الزعيم» يتبنى مبدأ استكمال الدوري لتحدي البطل خاصة والفارق عن المتصدر سوى 6 نقاط فقط وقبل 7 جولات.

وشدد عايض مبخوت المدير التنفيذي لشركة الجزيرة لكرة القدم على أن «فخر أبوظبي» كان يأمل استكمال الدوري، لتحديد البطل وحسم الصعود والهبوط. ولكن بعد قرار عدم الاستكمال، الجزيرة يرفض مبدأ تتويج المتصدر باللقب لأن المنافسة مفتوحه بين 4 فرق، والفارق ليس كبيراً.

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