تحضيرات لمؤتمر«الكرة بعد كورونا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل اتحاد الإمارات لكرة القدم، تحضيراته لعقد المؤتمر الرياضي الدولي يوم 24 من الشهر الجاري، بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية، و(ISC)، بمشاركة نخبة من قادة كرة القدم العالمية، والخبراء والفنيين وممثلي الأندية، حيث سيتم مناقشة مستقبل كرة القدم ما بعد (كوفيد 19).

وعقد فريق العمل، أمس، اجتماعاً عن بُعد، بحضور ومشاركة سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العلاقات الدولية، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، إلى جانب ممثلي رابطة المحترفين الإماراتية، وشركة (ISC) العالمية، حيث تم الوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر من الناحية التقنية، واعتماد البرنامج والمتحدثين الرئيسين، وأهم المحاور التي سيتم طرحها في المؤتمر.

وقال محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إن المؤتمر يعد منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات حول مستقبل كرة القدم، ما بعد كوفيد 19، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية، والاستفادة منها في مسابقاتنا المحلية، مؤكداً حرص اتحاد الكرة، على إخراج المؤتمر بالصورة التي تليق بالكرة الإماراتية، والمساهمة في إيجاد السبل الإيجابية لدعم كرة القدم على الصعيد الدولي.

وأضاف الأمين العام: «نطمح لأن يكون عملنا في الفترة الحالية، نقطة تحول بالنسبة للمنطقة والعالم».

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