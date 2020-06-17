كانو: كلباء تقبل قرار إلغاء الدوري بصدر رحب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

وصف علي حسين كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء قرار إلغاء دوري الخليج العربي بالصائب ويصب في مصلحة كرة الإمارات، مشيراً الى أن مطالب االأندية بإلغاء مسابقة الدوري لم تذهب هباءً بعد استجابة رابطة دوري الخليج العربي لنداءات الأندية المُتواصلة بضرورة ايجاد مخرج للموسم الكروي الحالي الذي توقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي جائحة "كورونا".

وأشار كانو إلى أنهم في كلباء تقبلوا قرار الإلغاء بصدر رحب، خصوصاً وأن صدور القرار في هذا التوقيت تحديداً سيُجنب الأندية المصاعب في حال تم استئناف النشاط الرياضي أغسطس المقبل، بسبب الأجواء الحارة.

ضلاً عن ارتفاع نسبة الرطوبه العالية ولذلك أرى أن قرار إلغاء الدوري نزل برداً وسلاماً على كل الأندية التي رفض معظمها العودة للمباريات في أغسطس المقبل، وذلك من خلال التصريحات الاعلامية المتكررة والتي طالبت بضرورة إنهاء الموسم الكروي الحالي، والانتقال مباشرة لترتيبات الموسم القادم .

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