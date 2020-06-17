محمد سرور: دبا الحصن ينتظر اجتماع الغد بفارق الصبر

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد محمد سرور المشرف على نادي دبا الحصن أن إدارة وجماهير ناديه تنتظر بفارق الصبرانعقاد إجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والذي يقام في في تمام السادسة مساء الغد ذلك عبر تقنية الاتصال المرئي .

وعلق سرور على قرار نادي الوحدة الرافض لزيادة عدد أندية دوري الخليج العربي الى 16 نادياً بسبب ضغط " الروزنامة " مما يعني عدم صعود أي ناد من الهواة حيث أشار سرور إلى أن هذ ا القرار راجع ٌ لإدارة النادي الوحداوي.

لكنهُ يرى في حال تم التصويت على تتويج شباب الاهلي بدرع الدوري غداً فإن فريقي الإمارات ودبا الحصن يستحقان التواجُد مع أندية دوري المحترفين، محذراً في ذات الوقت من تعرض ثنائي دوري الهواة لأي ظُلم في أعقاب الجُهود التي بُذلت والاموال التي صُرفت طوال الموسم الكروي الحالي.

وقال سرور: في حال لم يعتمد تصعيد فريقين من الهواة وهو قرار اراه بعيداً فمن الأفضل البحث عن الية جديدة يتم بموجبها إكمال الموسم الكروي الحالي لدوري الهواة.

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