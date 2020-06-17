العويس: العين مع استكمال الدوري

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي العين، أن العين سينفذ أي قرار حكومي وسيتجاوب معه بالسمع والطاعة.

لكنه في الوقت نفسه مع استكمال الدوري، خصوصاً وهو منافس قوى على اللقب، ولا يفصله عن المتصدر سوى 6 نقاط فقط، و قبل 7 جولات من نهاية المسابقة ويمكن أن يحدث فيها الكثير من التقلبات، كما أن استكمال الدوري يعنى أن يأخذ كل ذي حق حقه، خصوصا وأن الدولة أحكمت سيطرتها على جائحة كورونا، وتساءل العويس عما يمنع استمرار دورينا وهناك بعض الدول المجاورة أعلنت أنها ستستأنف دورياتها في أغسطس المقبل.

وقال: على مستوى الدوريات الكبيرة مثل الدوري الإنجليزي لم يعلنوا تتويج المتصدر ليفربول وفي اسبانيا هناك قرار بتتويج المتصدر في حال الغاء الدوري لكنهم لم ينفذوا القرار، وفي إيطاليا أصيب لاعبين بالفيروس ولكنهم لم يلغوا الدوري، وهذا لأن قرار الإلغاء ليس سهلا إذ يترتب عليه أمور كثيرة كحقوق الرعاة والقنوات الناقلة بالإضافة للخسائر التي تكبدتها الأندية قبل بداية الموسم، فضلا عن الظلم الذي ستتعرض له الأندية المتصدرة، وكذلك الصاعدة.

وأضاف: من وجهة نظري أن استكمال الدوري من علامات نجاح الموسم ودليل على أنك مسيطر على فيروس كورونا، وهو أي استكمال الدوري أفضل الحلول فقد تبقت 7 جولات تحتاج فقط ل 35 يوم وتنتهى الأمور، وعموما نحن في مجلس إدارة العين، مع استمرار الدوري وهو ما أشرنا به في الاستبيان الذي طرحه اتحاد الكرة أخيرا.

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