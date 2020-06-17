8 أصوات تفصل شباب الأهلي عن التتويج بالدوري

المصدر: دبي- العوضي النمر

يحتاج شباب الأهلي إلى نيل 8 أصوات من أعضاء الجمعية العمومية لرابطة المحترفين وعددهم 14 صوتا، ليظفر بلقب دوري الخليج العربي للمرة الرابعة في تاريخ مشاركته في دوري المحترفين.، حيث يتصدر شباب الأهلي المسابقة قبل توقفها برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط عن العين.

حيث ستجتمع العمومية للرابطة في الرابعة من عصر يوم غد الخميس عن طريق الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين.

وستنظر الجمعية العمومية في جدول أعمال مكون من بندين، الأول تتويج شباب الأهلي بلقب دوري الخليج العربي من عدمه، والثاني قبول أو رفض زيادة عدد أندية الدوري إلى 16 فريقاً، وفي حال تم إقرار الزيادة سيتم تصعيد متصدر ووصيف دوري الدرجة الأولى "الإمارات ودبا الحصن".

وفور اعلان رابطة المحترفين عن عقد الجمعية العمومية بدأت الاتصالات والتربيطات بين الأندية من أجل حسم الملفات المعروضة.

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