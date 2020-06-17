الجزيرة ضد تتويج المتصدر وزيادة الفرق إلى 16

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

شدد عايض مبخوت المدير التنفيذي لشركة الجزيرة لكرة القدم على أن "فخر أبوظبي" كان على أمل استكمال ما تبقى من دوري الخليج العربي، مشيرا إلى إمكانية خوض الجولات السبع للدوري، بغرض تحديد هوية البطل، وترتيب الفرق، بالإضافة إلى حسم الصعود والهبوط.

وأضاف: بما أن قرار عدم استكمال الدوري قد أتخذ من جانب رابطة المحترفين، فإن الجزيرة يرفض مبدأ تتويج المتصدر بلقب الدوري كون أن المنافسة مفتوحه بين أربع فرق، والفارق ليس كبيراً.

وأشار إلى أن "فخر أبوظبي" ضد أي قرارات متعلقة بإلغاء الهبوط والصعود، بما فيها زيادة عدد فرق دوري الخليج العربي للموسم الجديد إلى 16 فريقاً، لان هذه الزيادة ستصنع ضغطاً كبير على "روزنامة" الموسم الجديد، خصوصاً مع الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم،

ومشدداً على أهمية الأخذ في الاعتبار مشاركات الأندية في دوري أبطال آسيا، ومشاركات المنتخب الوطني الأول في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، خصوصا بعد ما تردد من انطلاقة الموسم الجديد منتصف أكتوبر المقبل، بما يعني استمرار الدوري إلى يونيو أو يوليو المقبلين.

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