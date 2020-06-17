خليفة الجرمن: قرار الرابطة صحيح ومناسب

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أن رابطة المحترفين اتخذت القرار الصحيح والمناسب في الوقت الراهن، مشيراً للصعوبات الكبيرة التي تجعل استكمال الدوري أشبه المستحيل.

وقال: إن قرارات "فيفا" الأخيرة زادت من هذه الصعوبات التي تواجه استكمال الدوري والتي تنص على عدم السماح بمشاركة اللاعبين الجدد في استكمال الدوريات، مما جعل الصورة تبدو أكثر تعقيداً لفرق ضمت لاعبين جدد من فرق في نفس المسابقة، كما أن الأندية لا تملك الحق في إجبار بعض اللاعبين المنتهية عقودهم للعب لفترة محدودة حتى ينتهي الدوري، واللاعب لديه المبررات في ذلك ومن الطبيعي أن يضمن تعاقد طويل الأجل.

وقال الجرمن: إن موافقة ناديه على عدم استكمال الدوري من خلال الإستبيان، يعود في الأساس للصعوبات التي تواجه الجميع أو على الأقل معظم الفرق، مشيراً إلى أن موقف الأندية متوقع في الإستبيان من واقع الصعوبات الفنية والادارية التي تترتب على استكمال الدوري.

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