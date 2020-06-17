علي البدواوي: قرار يخدم المصلحة العامة

المصدر: حتا-علي الظاهري

أكد علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا رئيس شركة كرة القدم، أن القرار الذي اتخذته رابطة المحترفين بإنهاء الموسم الرياضي وإلغاء الهبوط، يخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى إن المستفيد الأكبر قد تكون الأندية المنافسة على البقاء في دوري الخليج العربي وتحديداً أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة، إلا أنه في المقابل الكل رابح ولا يوجد خاسر بعد إنهاء الموسم في هذه الظروف.

وأضاف البدواوي لـ "البيان الرياضي"، إن فكرة استكمال الدوري تبدو صعبة جداً خاصة بعد دخول فترة الإنتقالات الصيفية وإجراء الأندية العديد من الصفقات مع اللاعبين، حيث أن اللاعب بعد توقيع عقد مع نادي جديد من الصعب أن يقدم العطاء المطلوب مع ناديه السابق في حال استئناف الدوري، إضافة إلى أن قرار إنهاء الموسم يخدم صحة وسلامة اللاعبين باعتبار هذا المعيار يمثل أهمية وضرورة قصوى لدى كل الأندية والمسؤولين.

وتوجه البدواوي بالشكر إلى رابطة دوري المحترفين على دراسة الموقف وتقييمه بنظرة شمولية في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم الأجمع وبما في ذلك دولة الإمارات.

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