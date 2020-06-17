عنتر مرزوق: الرابطة ألغت شخصيتها ووضعت نفسها في مأزق

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد عنتر مرزوق نائب المشرف الفني في أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي، أن رابطة دوري المحترفين، وضعت نفسها في موقف صعب للغاية، بدعوتها لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للرابطة، للبت في شأن تتويج شباب الأهلي أو عدم التتويج، وإلغاء الهبوط وزيادة عدد أندية الدوري الموسم المقبل، وذلك بعد قرارها بإنهاء الموسم.

وأوضح: "منذ فترة قريبة، أجرت الرابطة استفتاء بين أندية المحترفين، ورفض 12 نادي من خلاله استكمال دوري الخليج العربي، وهذا يعني أن قرار التتويج وزيادة عدد فرق المسابقة، أصبح من شأن الرابطة واتحاد الكرة الإماراتي، وخاصة وأن أعضاء مجلس إدارة الرابطة والاتحاد، منتخبين من قبل الأندية، أي أنه تم اختيارهم لإدارة الكرة الإماراتية وفق المصلحة العامة، إلا أن قرار الدعوة لعمومية طارئة للبت في التتويج والهبوط والصعود، يضع مسؤولي الرابطة والاتحاد في موقف حرج".

وأضاف: "عندما تم إلغاء الدوري الفرنسي، وإعلان تتويج باريس سان جيرمان، لم يتخذ القرار من خلال عمومية طارئة، ولكن من قبل مسؤولي المسابقة واتحاد الكرة الفرنسي، ووفق المصلحة العامة، ولكن بقرار الرابطة أصبح الأمر مرتبطاً بمصالح الأندية في المقام الأول، وليس بالمصلحة العامة، وتقريباً المعروف من الآن من سيصوت للتتويج وزيادة عدد الأندية، ومن سيرفض، وهنا الرابطة ألغت شخصيتها لصالح الأندية".

وأختتم عنتر مرزوق، مؤكداً أنه كان الأفضل لرابطة دوري المحترفين، اتخاذ القرار كاملاً وواضحاً أياً كان لما تراه في مصلحة اللعبة، وقال: "أتمنى في النهاية أن يكون القرار لصالح شباب الأهلي، لأن الفريق تعب كثيراً للوصول إلى الصدارة والمحافظة عليها، وأتمنى أن تمر الجمعية العمومية الطارئة للأندية بسلام، لأنني أتوقع أن تشهد مناقشات ساخنة بين الجميع، وسيكون لتكتلات الأندية الدور الأبرز في حسم قراراتها".

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