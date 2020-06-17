اليماحي: قرار إلغاء الدوري يحفظ لكل الأندية حقوقها

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد ناصر اليماحي رئيس شركة نادي الفجيرة لكرة القدم أن قرار إلغاء دوري الخليج العربي يحفظ لكل الأندية حقوقها، مشيراً إلى أن القرار وضع النقاط على الحروف، واراح الجميع بهذا القرار والذي انتظرته الأندية لعدة أشهر، لافتاً الى أن قرار إلغاء الموسم جاء في وقته واعتقد بأن القرار ينصب في مصلحة الأندية وكرة الإمارات وكذلك المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وأعرب اليماحي عن أمله في استفادة الأندية من هذا القرار وذلك بالتهيؤ الجيد للموسم الكروي المقبل، مشيراً إلى أنهم في نادي الفجيرة سيكون لديهم اجتماع يتم من خلاله وضع الرؤية المستقبلية للموسم القادم وتحديد مواعيد التجمع الداخلي إلى جانب ترتيبات المعسكر وموضوعات المحترفين الأجانب واللاعبين المواطنين.

وفي رده على سؤال يتعلق بتوقعاته بزيادة عدد فرق الدوري إلى 16 نادياً في الموسم القادم، أشار أن زيادة العدد فيه سلبيات وايجابيات، لافتاً إلى أن المنافسة بالتأكيد ستكون محتدمة بين كافة الفرق منوهاً الى أن الفجيرة سيحاول مبكراً تأمين موقفه وعدم الدخول في دوامة الهبوط التي مر بها خلال الموسم الكروي الحالي.



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