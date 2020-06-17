صالح إسماعيل: قرار الرابطة راعي مصلحة الأندية

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

قال صالح إسماعيل الحمادي عضو شركة كرة القدم بنادي بني ياس مشرف الفريق الأول، أن قرار مجلس إدارة رابطة المحترفين بعدم إكمال دوري المحترفين والرديف، يمثل "عين العقل" وأنه قرار صائب راعى مصلحة الأندية، مؤكدا أن إستكمال الموسم "مستحيل" في الشهور المقبلة.

وأضاف الحمادي: في ظل الظروف العادية التي يقام فيها الدوري في سبتمبر فان الأندية تجد صعوبة خلال الإسابيع الأولى بسبب حرارة الطقس، فكيف كان سيكون الوضع لو تم الاتفاق على إستكمال الموسم في أغسطس.

وقال مشرف السماوي أنه بخلاف الطقس فان هنالك الكثير من التعقيدات التي تصاحب تمديد الموسم مثل التعاقدات، ومعرفة مصير اللاعبين الذين أنتهت عقودهم.

وأضاف: قرار الرابطة انهى الكثير من الجدل وجعل الرؤية واضحة امامنا للعمل بشكل أفضل ورسم خطة الإستعداد للموسم المقبل وهذا ما ينطبق على كل الفرق من أجل عودة أفضل واقوى في مختلف المسابقات خلال الموسم الجديد.

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