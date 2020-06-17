الوحدة يرفض زيادة أندية دوري المحترفين إلى 16

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد راشد الزعابي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أن قرار رابطة المحترفين بإلغاء دوري الخليج العربي الموسم الحالي "قرار منطقي" في ظل الظروف الحالية، مشدداً على أن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لأندية المحترفين لمناقشة زيادة عدد فرق الدوري الموسم المقبل إلى 16 فريقاً بعد إلغاء الهبوط وتصعيد أول وثاني دوري الأولى يضع الموسم المقبل في مأزق ويتسبب في ضغط الروزنامة، إضافة إلى وضع الأندية في موقف حرج لتحديد إعلان البطل من عدمه.

وقال: "المنطقي هو عدم استكمال الموسم من دون تتويج وإلغاء الهبوط من دون صعود للمحترفين، وهو موقفنا في الوحدة بغض النظر عن تضرر أندية من عدمه، ولكن في حالة وجود رغبة لإعلان تتويج بطل فكان استمرار المسابقة هو الحل الأمثل".

وأضاف: "من الصعوبة زيادة عدد فرق دوري المحترفين إلى 16 نادياً وهو عدد كبير على دورينا خصوصاً في ظل الموسم الاستثنائي الذي نمر به ومشاركات الأندية في دوري أبطال آسيا ومنتخبنا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وهو ما قد يعني استمرار المسابقة إلى يونيو أو يوليو من العام المقبل بعد ما تردد عن إمكانية بدء الموسم في منتصف أكتوبر المقبل".

وشدد على أن الرابطة هي المسؤولة لما لها من صلاحيات في اتخاذ القرار ولم يكن لأحد الاعتراض وإنما وضع الأندية للتصويت على تتويج بطل الموسم أو تحديد الصعود والهبوط أمر ليس من شأن أندية المحترفين.

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