نادي الظفرة يصف قرار إلغاء الدوري بالحكيم

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى

أكد نادي الظفرة دعمه وتأييده لقراره مجلس رابطة دوري المحترفين بعدم إستكمال مباريات النسخة الأخيرة من الدوري ودوري الرديف، واصفا القرار بالحكيم.

وقال أحمد عمران القبيسي مشرف الفريق الأول المتحدث باسم شركة كرة القدم أن قرار الرابطة أفضل للأندية ويتناسب مع الظروف الحالية التي يعيشها كل العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، ذاكرا أن إكمال الدوري ، حسب رؤية البعض، به صعوبة لان الوقت غير مناسب لإجراء فترة إعدادية مع إداء المباريات.

وأضاف: ليس لدينا ملاعب بها تكيف والطقس حار جدا في أغسطس وسبتمبر، كما أن الفرق توقفت فترة طويلة وبالتالي من الصعب عودة اللاعبين للمباريات دون إعداد طويل وجاد.

وقال القبيسي: إن التفكير في إكمال الدوري كان سيربك أيضا قيام النسخة المقبلة وبعد قرار إنهاء الموسم فان الفرق سيكون لديها الوقت الكاف للتفكير والعمل من أجل العودة إلى مباريات الدوري في النسخة المقبلة بشكل أفضل.

وأشاد المتحدث باسم شركة الظفرة بدعوة الأندية لجمعية عمومية طارئة لمناقشة القرار الذي سيترتب عليه مصير الموسمين الماضي والمقبل، مؤكدا أن نقاش الأعضاء سيقود إلى إصدار توصيات تتناسب مع المرحلة والظروف الراهنة.

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