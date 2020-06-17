إلغاء بطولة دوري الخليج العربي وعقد عمومية طارئة لتحديد مصير تتويج بطل الدوري

المصدر: البيان - العوضي النمر

قررت رابطة المحترفين إلغاء بطولة دوري الخليج العربي اليوم، وطلبت عقد جمعية عمومية طارئة لأندية المحترفين خلال الأيام المقبلة لمناقشة مصير بطل الدوري، وتتويج شباب الأهلي من عدمه ومسألة الصعود والهبوط في حال إلغاء البطولة.

وتفصيلاً، عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعاً ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

وخلال الاجتماع قرر مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية عدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عام للموسم الرياضي 2019/2020، والدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب عليه للموسمين 2019/2020-2020/2021، والتنسيق مع مجلس ادارة اتحاد الامارات لكرة القدم بهذا الخصوص

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