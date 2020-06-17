كلباء يُكرم خط الدفاع الأول ويشيد بجهودهم

المصدر: كلباء – محمد فضل

كرمت إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي خط الدفاع الأول بمستشفى مدينة كلباء الحكومي وذلك تقديراً وعرفاناً لجهودهم في مواجهة جائحة كورونا "كوفيد 19".

وقدم الدكتور خالد سيف مطر الزعابي رئيس مجلس الإدارة الشكر لطاقم مستشفى كلباء على ما قاموا به من جهود طوال الفترة الماضية مشيراً الى العمل والتضحيات التي قام بها خط الدفاع الاول في كل مرافق ومستشفيات الدولة ومراكز المسح الوطني والتي ساهمت بقدر في تراجع نسبة حالات الاصابة بفيروس كورونا مع ارتفاع حالات الشفاء.

وأعرب الزعابي عن أمله في أن يتم القضاء بشكل نهائي على هذا الفيروس وأن تعود الحياة إلى ما كانت عليه في كل دول العالم ما قبل تفشي فيروس كورونا.

ورافق الزعابي لزيارة مستشفى كلباء كل من عبدالله عبدالرزاق عضو مجلس الإدارة المدير المالي ويعقوب يوسف الأميري المدير الإداري.

وكان في استقبالهم سعيد أحمد الوالي مدير مستشفى كلباء والدكتورة لمياء راشد الزعابي نائبة المدير لشؤون الأطباء.

وفي نهاية الزيارة قدم الزعابي هدايا رمزية لخط الدفاع الاول تثميناً للدور الذي قاموا به مشيراً الى ان ادارة النادي لا تألوا جهداً في تكريم كل من قدم مساعدة خدمة للوطن خلال ايام جائحة كورونا.

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