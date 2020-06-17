ندوة قانونية تناقش تداعيات «كوفيد 19» على كرة القدم

المصدر: دبي- العوضي النمر

ينظم مكتب عادل الجنيبي للمحاماة والاستشارات القانونية، ندوة مساء اليوم، عن طريق الاتصال المرئي بعنوان «تداعيات جائحة كورونا « كوفيد 19» على كرة القدم ومدى تأثيرها على تطوير المنظومة»، حيث سيتم مناقشة العديد من الأمور القانونية المتعلقة بمستقبل الكرة، والخطوات المتوقع القيام بها من قبل (فيفا)، سواء من ناجية التشريعات أو الإجراءات الصحية الاحترازية، ويقول المستشار عادل الجنيبي رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، إن جائحة كورونا، فتحت الباب على مصراعيه لإعادة ترتيب المنظومة الكروية من الناجية القانونية والصحية.

وأضاف الجنيبي: ندوة اليوم ستفتح المجال للنقاش في العديد من الموضوعات المهمة، مثل تأثير الجائحة على القيمة السوقية للاعبين، وهل يمكن اعتبار ذلك من ظروف القوة القاهرة وإمكانية تطبيقها على عقود اللاعبين، ودور الاتحادات المحلية في الموازنة بين مصلحة اللاعبين والأندية، وما هي المعايير التي سيتم تطبيقها في حالة وجود نزاع بخصوص عقود اللاعبين، وأضاف رئيس لجنة الاستئناف إن من أهداف الندوة كذلك تعريف الرياضيين بتأثير وتداعيات جائحة كورونا على كرة القدم من النواحي الإدارية والقانونية، حيث سيتم استضافة العديد من المختصين والخبراء مثل، سمر نصار الأمين العام لاتحاد الكرة الأردني رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد العربي، واحمد الراشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني رئيس لجنة أوضاع اللاعبين، والمستشار القانوني محمد حسن المهيري، محكم رياضي في محكمة التحكيم الرياضي في لوزان (كاس)، والمستشار القانوني محمد حميد الشطناوي، والمستشار القانوني لشركة نادي العين الرياضي، ووليد الشامسي وسيط اللاعبين المعتمد من(فيفا).

وقال الجنيبي إن الندوة سترفع توصياتها النهائية إلى اتحاد الكرة للاستفادة منها في خطوات عمله المستقبلية لتطوير اللعبة ومواجهة مثل تلك الظروف الطارئة.

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