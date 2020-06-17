«كورونا» ينقل محمد جمال من الملاعب إلى «الدراجات»

المصدر: دبي - علي الظاهري

استثمر محمد جمال، لاعب الإمارات وحتا السابق لكرة القدم، فترة توقف النشاط الرياضي، في إضافة رياضة جديدة إلى هواياته، وهي رياضة الدراجات الهوائية، التي تسللت إلى حياته في شهر رمضان، وتوقف عنها لأيام، بعد إصابته بفيروس «كورونا»، ليعود من الباب الكبير، ويشارك في التدريبات مع العديد من الأبطال والمحترفين، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وتعافيه التام من «كوفيد 19»، الذي انتقلت عدواه إلى أفراد أسرته.

وقال محمد جمال لـ «البيان الرياضي»: رياضة الدراجات الهوائية، تخدم لاعب كرة القدم كثيراً، وغيره من الرياضيين، خاصة في هذه الفترة، بسبب توقف التدريبات في الأندية، واستطاع أن يتعمق فيها خلال فترة وجيزة، بفضل أحد أصدقائه المحترفين، بعد أن فرضت نفسها في الأيام الماضية، وأصبح يمارسها شبه يومياً، لمسافات تمتد أحياناً إلى 55 كيلومتراً، مشيراً إلى أن مضامير الدراجات الهوائية في دبي تجمعه بالعديد من الأصدقاء، أبرزهم محمد فوزي وطارق أحمد لاعبي فريق النصر.

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