الاتحاد للطيران ومان سيتي يكشفان عن القميص الجديد

المصدر: البيان الرياضي

كشفت الاتحاد للطيران ونادي مانشستر سيتي لكرة القدم، عن طقم الفريق الجديد الذي صمم خصيصًا تقديراَ ودعماَ للجهود العالمية المبذولة لدخول مرحلة التعافي من آثار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وخصصت الاتحاد المساحة الأمامية للقميص، والتي في العادة تحمل شعار الاتحاد، لحملة مجموعة سيتي ومانشستر سيتي لكرة القدم " Cityzens Giving For Recovery" والتي تمتد على مدار 12 شهراً وتهدف إلى مساعدة المجتمعات المتأثرة على النهوض مجددًا ومعاودة الوقوف على قدميها.

وتركّز الحملة على توفير الدعم المباشر لـ 9 مشاريع حول العالم ترتبط بشكل وثيق بعملية التعافي والعودة للحياة، فضلاً عن المساعدة في جمع التبرعات، وإتاحة مرافق النادي وموارده، وسيكون لكل فريق من فرق المجموعة التسعة، موظفين ولاعبين ومدربين ومشجعين، دوراً يقومون به لمد يد العون والمساعدة على مختلف الأصعدة وبكافة الإمكانيات.

من جهته، قال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: تولي الاتحاد أهمية كبيرة لقيم العطاء وبذل الخير ورد الجميل للمجتمعات التي نعيش فيها ونخدمها، وفيما نحاول شق الطريق مجدداً عبر عالم مختلف وجديد، تبرز أهمية مرحلة التعافي لنتمكن من معاودة الوقوف ومواصلة السير قدمًا نحو مستقبل نكون فيه أكثر ثقة وأقوى من ذي قبل.

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