شاهد.. طارق أحمد يتدرب برفقة ببغاء

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نشر طارق أحمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنصر مقطع فيديو على حسابه في انستغرام وهو يقود دراجته الهوائية أثناء التدريب حاملا ببغاء فوق ظهره.

وبدا الطائر الجميل مستمتعا بجولته مع طارق أحمد قبل أن يطير ويحط بجانب دراج آخر كان يجهز نفسه للانطلاق.

ويستغل لاعبو دوري الخليج العربي فترة توقف النشاط الكروي بسبب الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا للاستمتاع بممارسة هوايات متنوعة وتجهيز أنفسهم بدنيا بتدريبات لياقة بدنية في صالات الجيم أو على شاطئ البحر أو قيادة الدراجات الهوائية.

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