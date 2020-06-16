هلال النقبي: استكمال الدوري سيؤثر على إعداد «الأبيض»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

حذر هلال النقبي المدرب السابق باتحاد الكرة والمُحلل الفني بالقنوات الرياضية من استئناف الدوري في أغسطس المقبل، معتبراً أنه سيكون ذا تأثير سلبي على إعداد المنتخب الوطني، الذي تنتظره مشاركة مهمة في تصفيات مونديال 2022، وآسيا 2023، والتي تستكمل بدءاً من أكتوبر المقبل.

وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي»: من وجهة نظري أرى أن إلغاء الدوري هو الخيار الأنسب مع تتويج شباب الأهلي باللقب بِحُكم احتلاله المركز الأول، من خلال الترتيب الحالي، الذي توقفت عليه المسابقة.

وذكر النقبي أن إلغاء الهبوط هو الحل الأمثل، للخروج من هذه الأزمة مع ضرورة إيجاد آلية لفرق دوري الهواة، التي تسعى هي الأخرى للوجود في دوري الخليج العربي، خلال الموسم الكروي المقبل.

وأكد أنه في حال قرر اتحاد الكرة استكمال المسابقة بدءاً من أغسطس المقبل، فإن الوضعية ستكون مُعقده للغاية بالنسبة للاعبي الأندية، الذين ينتمون للأبيض خصوصاً أن ضغط مسابقة الدوري، والانتهاء من الجولات الـ 7 المتبقية من عمر المسابقة في وقت وجيز، سيُعرض اللاعبين إلى مزيد من الإرهاق، إلى جانب تزايد احتمال تفشي الإصابات مع الوضع في الاعتبار عودة اللاعبين من فترة توقف طويلة استمرت لقرابة الـ 4 أشهر، فضلاً عن قصر فترة الإعداد، التي من المفترض أن تكون في يوليو المقبل، والتي تعتبر نظرياً غير كافية وأعود وأقول: إن فترة 3 أسابيع لتجهيز «الأبيض» لتصفيات المونديال أيضاً غير كافية، ولذلك لا بد من إيجاد حلول سريعة، ويجب أن تكون هناك أولويات، وأن توضع مشاركة المنتخب الوطني على رأس هذا الهرم.

13 إقالة

وحول إقالات المدربين المتواصلة في دوري الهواة، والتي وصلت إلى 13 إقالة حتى الآن، عزا النقبي ذلك للعقليات الإدارية بتلك الأندية، والتي أرى أنها السبب الأول في «تفنيشات» الأجهزة الفنية مع عدم وضوح الرؤية الفنية، وغياب الخطط التي تحكم استمرارية المدرب من عدمها، وكذلك تقييم المدرب بالقطعة أو المباراة.وأشار النقبي إلى أن عقدة المدرب «الخواجة» لا تزال هي الطاغية بالأندية، في وقت يمتلك فيه مدربونا المواطنون لشهادات عليا في التدريب.

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