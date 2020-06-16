«السماوي» يركّز على الموسم المقبل

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تركز إدارة نادي بني ياس على إعداد وتحضير الفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل بشكل واضح من خلال اهتمامها بملف التعاقدات والخطوات التي اتخذتها في وقت سابق بالاستغناء عن المدرب الألماني شايفر الذي أبلغته الإدارة بعدم التجديد معه قبل نهاية فترة العقد بشهر كامل مع إلغاء عقود 3 من اللاعبين الأجانب مبكراً أيضاً، ما كشف أن إكمال الدوري خارج حسابات النادي وخاصة في ظل الغموض الذي ظل يكتنف مصير بقية المشوار المتبقي من النسخة الحالية للمنافسة التي توقفت عند الجولة 19.

ورفعت إدارة السماوي اهتمامها بملف التعاقدات الصيفية عن طريق اللجنة الفنية التي تدرس العديد من الخيارات المطروحة أمامها للتعاقد في الوقت الراهن مع أفضل العناصر الوطنية، مع مواصلة العمل في خطة النادي بكسب توقيع لاعبين شباب صغار سن، وظهر ذلك في إكمال صفقة سلطان حسين مدافع نادي الإمارات «24 عاماً»، وأحمد الحوسني حارس مرمى دبا الفجيرة «24 عاماً»، مع رصد عدد من اللاعبين الشباب مثل محمد حمدان الزعابي «26 عاماً» لاعب الوحدة الذي شارك معاراً مع الظفرة في الموسم الحالي وانتهت فترة قيده ليصبح لاعباً حراً .

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