الزعابي: الإلغاء هو القرار الأنسب

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد محمد عبدالله الزعابي مشرف الفريق الأول والرديف بنادي اتحاد كلباء أن إدارة النادي بدأت الاستعدادات مبكراً لكل الاحتمالات، سواء باستئناف الموسم من جديد، خلال شهر أغسطس المقبل، على الرغم من أنه أمر سيكون قاسياً جداً على اللاعبين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، والتي من الصعوبة بمكان إقامة أي نشاط رياضي خلال هذه الفترة، ويرى الزعابي أن قرار إلغاء الموسم الكروي الحالي هو الأنسب، داعياً إلى ضرورة تحديد روزنامة مسابقات الموسم الكروي الجديد 2020- 2021.

وأشاد الزعابي بقرار شركة كرة القدم، برئاسة علي كانو تجديد عقود الجهاز الفني، بقيادة المدرب الأورغوياني خورخي داسيلفا وكذلك تجديد عُقود جميع لاعبي الفريق باستثناء حمدان ناصر، والذي طلب من إدارة النادي إطلاق سراحه، على الرُغم من محاولات النادي بإثنائه عن قراره، بعد أن اجتمع به علي كانو، الذي وعد اللاعب بتذليل كل العقبات الكفيلة باستمراره مع الفريق، إلا أنه رفض كل المحاولات، كما رفض فكرة الإعارة، متمسكاً بالحُصول على الاستغناء النهائي.

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