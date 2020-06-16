راشد بن حميد يشيد بجهود «فيفا» لتطوير كرة القدم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، في اجتماعه «عن بُعد»، مع فيرون موسينغو أومبا المدير المسؤول عن الاتحادات الأعضاء في «فيفا»، بجهود الاتحاد الدولي لتطوير اللعبة، ومتابعته المستمرة لمختلف المشاريع التطويرية للاتحادات، وناقش الاجتماع شؤون اللعبة، في ظل الوضع الصحي الراهن، وتم استعراض المبادرات التي قام بها اتحاد الكرة خلال فترة توقف النشاط، من اجتماعات وورش ومحاضرات «عن بُعد»، بجانب دعم جهود الجهات المختصة في الدولة، حفاظاً على السلامة العامة.

شارك في الاجتماع محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وسانجيفان وعصام الصهباني وحسن حسان من مكتب «فيفا» الإقليمي بدبي.

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