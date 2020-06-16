نجوم شباب الأهلي والنصر يدعمون شرطة دبي ضد «كورونا»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

شارك نجوم شباب الأهلي والنصر مع شرطة دبي في حملة توعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس «كورونا» المستجد في إطار مبادرة «شارك مع فرق الدراجات الهوائية» التي أطلقتها شرطة دبي أمام الراغبين في التطوع ضمن فرق الدراجات الهوائية الشرطية وتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في إطار المسؤولية المجتمعية تحت شعار «الجميع مسؤول عن الجميع».

وانطلقت الحملة الساعة 11 ليلا من الوجهة الترفيهية المتميزة في دبي شاطئ «لامير» وانتهت في حدود الساعة الواحدة صباحا، وجابت العديد من المناطق مثل سيتي ووك والمدينة المائية ومنطقة برج خليفة والسطوة وجميرا.

وضمت قائمة اللاعبين كلاً من عبد العزيز هيكل وعبد الله النقبي من شباب الأهلي،ومحمود خميس ومهند خميس ومحمد فوزي وهزاع سالم وطارق أحمد من النصر.

وعبر مهند خميس عن سعادته بالمشاركة في الحملة، مؤكدا أن اللاعب يجب أن يقدم النموذج في خدمة الوطن لإلهام الأجيال الصغيرة بأهمية المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تهدف لتوعية الأفراد بأهمية التقيد بالإجراءات الوقائية وأن«يكون الجميع مسؤولاً».

وأضاف: كانت تجربة فريدة من نوعها، لقد ارتدينا ملابس موحدة وخوذة السلامة وتواجد إلى جانبنا فريق عمل من شرطة دبي.

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