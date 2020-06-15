التعاون يتعاقد مع المدرب الوطني عارف شلنك

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تعاقد نادى التعاون احد فرق دوري الدرجة الاولى مع المدرب المواطن عارف شلنك .لتولى قيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم اعتباراً من الموسم الكروي الجديد 2020/2021 ، ويتمتع المدرب شلنك بخبرات تدريبية كبيرة بعد اشرافه على عدة اندية محلية .

ووقع العقد مع المدرب الجديد شلنك كل من سعيد أحمد رباع أمين السر العام بحضور عبد الله حماد الشحى رئيس مجلس الإدارة وعبد العزيز منقوش المدير التنفيذي والمشرف على لجنة الكرة .

ورحب سعيد رباع بالمدرب عارف شلنك في قلعة التعاون متمنياً له التوفيق في مهمته المقبلة مشيراً الى ان اختياره تم بأجماع مجلس الادارة على قدرات وخبرات المدرب الذي سبق له العمل في عدة اندية اخرها نادي دبا الحصن بجانب المدرب سليمان البلوشي .

ويعتبر شلنك المدرب الوطني الثالث الذي سيتواجد خلال الموسم القادم في الهواة بعد تعاقد العربي امس الاول مع المدرب محمد الجالبوت واستمرار عقد محمد العجماني مع الذيد

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