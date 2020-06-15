«الفرسان» يكسرون الملل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لجأ عدد كبير من لاعبي دورينا، إلى ممارسة رياضات منوعة، لكسر الملل، بعد توقف التدريبات والمباريات منذ مارس الماضي، وفي الوقت الذي فضلت الأغلبية منهم الذهاب إلى صالات «الجيم» لبناء العضلات، اتجه فرسان شباب الأهلي، إلى رياضات منوعة أخرى، فظهر سالمين خميس، وهو يتدرب على الكيك بوكس، والتقط محمد جابر صوراً له وهو عائد من رحلة صيد بحري مثمرة، ونشر وليد عباس، فيديوهات عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»، وهو يقطع مسافات طويلة على دراجته، ودائماً ما يعرض المسافات والوقت المقطوع في كل مرة.

وفضل عبد العزيز هيكل ومحمد مرزوق، النشاط البحري على «الجيت سكيت»، برفقة بعض الأصدقاء من اللاعبين، في الوقت الذي قام فيه لاعبون بإقامة صالات تدريب في المنزل، ومنهم إسماعيل الحمادي، والذي نشر أكثر من فيديو لتدريبات مشتركة في المنزل، مع زميله سعيد أحمد، تحت إشراف مدرب خاص.

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