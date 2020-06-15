لجنة في اتحاد الكرة تدرس سقف الرواتب

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

قرر اتحاد الكرة تشكيل لجنة، تضم ممثلين من الاتحاد، ورابطة المحترفين، وبعض المختصين، سيتم تسميتهم قريباً، لدراسة مشروع سقف رواتب اللاعبين، سعياً لضبط ترشيد الإنفاق، وتقليل مصروفات الأندية، وتوجد العديد من المقترحات أمام اللجنة، منها إلغاء سقف الرواتب، والاعتماد على الميزانية الصفرية للأندية، أو ترشيد قيمة إنفاق الأندية على الرواتب بما يقارب 40 % من إجمالي الميزانية المخصصة للرواتب، بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة وترشيد الإنفاق، وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا».

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