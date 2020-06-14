مدافع العين مرشح للتشكيلة الآسيوية المثالية

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

اختار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نجم خط دفاع العين إسماعيل أحمد كأحد أبرز المرشحين لأفضل قلب دفاع في القارة الصفراء وذلك ضمن 6 مرشحين آخرين من مختلف الأندية الآسيوية ومنهم أسامة هوساوي لاعب نادي الهلال السعودي وأربعة آخرين من أندية الشرق، يتنافسون من خلال التصويت الذي طرحه الموقع لاختيار أحدهم ليكون ضمن قائمة التشكيلة المثالية لنسخة 2017 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان إسماعيل احمد نافس أيضاً للظهور بالتشكيلة المثالية في دوري أبطال آسيا 2016، وتابع تألقه في النسخة التي تليها في عام 2017 حيث سجل هدفين وصنع هدف، فضلا عن تألقه اللافت في خط الدفاع العيناوي

وسبق له أن رشح لأفضل لاعب آسيوي وكان قريبا من اللقب الذي ذهب للاعب نادي الهلال السعودي ناصر الشمراني في عام 2014، كما حصل عام 2016 على جائزة تويوتا التي تخصصها شركة السيارات اليابانية الشهيرة في كل جولة لأفضل لاعب في مسابقة دوري أبطال آسيا.

و في عام 2018 مدد إسماعيل أحمد (37 عاما) تعاقده مع العين لخمس مواسم أخرى، ويتميز بنزعته الهجومية حيث سجل أكثر من 30 هدفا خلال 8 مواسم مع الفريق البنفسجي بداية من موسم 2008-2009، وحتى موسم 2016-2017، وحصل معه على 11 بطولة محلية، وتم استدعائه أول مرة للمنتخب الإماراتي في عام 2012

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز