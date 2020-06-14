الزعابي: استئناف الدوري في أغسطس.. قرار كارثي

المصدر: كلباء – محمد فضل

أوضح محمد عبدالله الزعابي مشرف الفريق الأول والرديف بنادي اتحاد كلباء، أن إدارة النادي بدأت الاستعدادات مبكراً لكافة الاحتمالات سواء باستئناف المسابقة والتي سيكون قرارها كارثياً له انعكاسات سلبية على كرة الإمارات حال ما تمت العودة للمباريات من جديد خلال شهر اغسطس المقبل والذي تصاحبه درجات حرارة عالية مع ارتفاع نسبة الرطوبة والتي من الصعوبة بمكان اقامة أي نشاط رياضي

ويرى الزعابي، أن قرار الغاء الموسم الكروي الحالي هو الانسب داعياً الى ضرورة تحديد روزنامة مسابقات الموسم الكروي الجديد 2020/2021 .

واشاد الزعابي بقرار شركة كرة القدم برئاسة على كانو تجديد عقود الجهاز الفني بقيادة المدرب الاورغوياني خورخي داسيلفا وكذلك تجديد عُقود جميع لاعبي الفريق باستثناء حمدان ناصر والذي طلب من إدارة النادي إطلاق سراحه على الرُغم من محاولات النادي اثنائه عن قراره واقناعه بالعدول عن رأيه بعد أن أجتمع به على كانو الذي وعد اللاعب بتذليل كافة العقبات الكفيلة باستمراره مع الفريق إلا أن اللاعب رفض كافة المحاولات كما رفض فكرة الإعارة متمسكًا بقراره والحُصول على الاستغناء النهائي.

وكشف الزعابي شروع شركة كرة القدم في تجهيز اجراءات المعسكر الخارجي بشكلٍ مبدئي حال صدر قرار من قبل الجهات العليا بالموافقة على سفر الاندية الرياضية والوفود خارج الدولة لإقامة المعسكرات واشار الزعابي الى أن الشركة وفرت كافة احتياجات الفريق الاول تأهباً للموسم الكروي المقبل.

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