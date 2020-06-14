30 % تراجعاً في سوق الانتقالات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

سجل سوق الانتقالات في دوري الخليج العربي تراجعاً بـ30% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي، حيث لم يتجاوز عدد الصفقات الجديدة التي أبرمتها أنديتنا 23 صفقة حتى الآن على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين مقارنة بـ33 صفقة في 12 يونيو من العام الماضي.

وجاءت 99% من الصفقات التي أنهتها الأندية استعداداً للموسم الجديد، محلية باستثناء صفقتي الأرجنتيني نيكولاس أوروز والبرازيلي هيوغلو في صفوف الوصل، وضمت 10 أندية لاعباً جديداً على الأقل، فيما لم تدخل 4 أخرى السوق حتى الآن وهي العين والظفرة وحتا والجزيرة.

أسباب

وتعود الانطلاقة البطيئة لسوق الانتقالات لعدة أسباب وفي مقدمتها أزمة «كورونا» وتداعياتها الاقتصادية، إضافة للغموض الذي يكتنف مستقبل دورينا وعدم الإعلان عن تواريخ فتح باب الانتقالات وغلقها، إضافة إلى قلة الخيارات المطروحة أمام الأندية في السوق المحلية، وقرار الاتحاد الدولي بشأن تمديد العقود المنتهية بنهاية يونيو الحالي ما يدفع الأندية إلى الانتظار أكثر حتى الحسم.

ومن المتوقع أن يشهد سوق الانتقالات تحركاً طفيفاً بعد التعديلات المؤقتة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن أوضاع وانتقالات اللاعبين، حيث يسمح التعديل الجديد للأندية بأن توقع مع لاعبين جدد ولكن لن يكون بإمكانهم المشاركة في المباريات الرسمية إلا في موسم 2020-2021 وليس خلال المواسم الحالية التي لم تستكمل بعد.

مرونة

وتهدف التعديلات الجديدة إلى جعل سوق الانتقالات أكثر مرونة وخاصة بعد السماح للاعبين بالانضمام لثلاثة أندية بحد أقصى في الموسم الواحد بدلاً عن اثنين والسماح للاتحادات الأهلية بفتح سوق الانتقالات قبل نهاية الموسم الحالي بشكل استثنائي.

وتصدر اتحاد كلباء الأندية الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات بـ5 صفقات شملت وليد عمبر ومحمد سبيل وفهد سبيل والإيطالي غابرييل سانتيني، لاعب مسافي (مقيم) والمصري أحمد لطفي لاعب مصفوت (مقيم)، وجدد «النمور» عقد مدربه الأروغوياني خورخي داسيلفا.

ويعد انتقال المهاجم سيباستيان تيغالي من الوحدة إلى النصر أبرز صفقات الموسم حتى الآن، كما قام العميد بتجديد عقد حارس مرماه غيث حسين وتعد صفقة المهاجم محمد العطاس شبه محسومة بعدما لعب لفائدته بنظام الإعارة في الفترة الماضية، مقابل مغادرة الإسباني ألفارو نيغريدو والتشيلي استيبان بافيز وخليفة مبارك وعامر مبارك وسالم صالح وخالد جلال ومبارك سعيد ومحمد الجسمي، وضم الفجيرة 5 لاعبين وهم المدافع العراقي محمد مصطفى لاعب دبا الحصن (مقيم) وحارس المرمى محمد البيرق من الوصل «إعارة» وأحمد البحريني من البطائح، وعبدالله المطروشي «انتقال حر» من العروبة، وعبدالله ناصر من الشارقة «انتقال حر»، فيما تعاقد خورفكان مع المدافع درويش محمد من دبا الفجيرة وخالد عبدالله من الفجيرة، وجدد عقود فوزي فايز ومحمد يوسف وعادل سبيل وأحمد عيسى، وضم الوصل الأرجنتيني نيكولاس أوروز والمدافع البرازيلي هيوغلو مقابل مغادرة البرازيلي لوكاس غالفاو والأكوادوري فرناندو غايبور والألماني كريستيان تريش وعبدالله خميس وأحمد علي وخالد سبيل وعبدالله كاظم.

تعاقد

وتعاقد شباب الأهلي مع المدافع خليفة مبارك من النصر ومدافع المنتخب الأولمبي حمدان ناصر في صفقة انتقال حر إلى جانب تجديد عقدي محمد جابر مدة 3 مواسم ووليد عباس مدة موسم واحد، وضم الشارقة حارس المرمى درويش محمد القادم من حتا وخالد إبراهيم من الوحدة وتجديد عقد علي الظنحاني، وتعاقد بني ياس مع الثنائي أحمد الحوسني حارس مرمى دبا الفجيرة وسلطان حسين من نادي الإمارات وجدد عقود حارس مرماه فهد الظنحاني حتى 2023 وسهيل النوبي مدة 3 سنوات والمدافع حسن المحرمي مدة 4 مواسم وتعاقد عجمان مع عبدالله صالح القادم من الفجيرة.

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لم تدخل 4 أندية سوق الانتقالات بعد، وهي العين الذي قام فقط بتجديد عقد لاعبه جمال معروف مدة 3 مواسم، ومثله فعل الظفرة، الذي جدد عقد مدافعه المغربي عصام العدوة مدة موسم واحد، إضافة إلى حتا والجزيرة والوحدة، الذي غادره تيغالي وغاسبار وحمدان الكمالي وتشانغ وريم وحسين عباس وأحمد علي.

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