خالد باوزير يرفض مغادرة الظفرة بـ «الشرط الجزائي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أصبح خالد باوزير صانع ألعاب الظفرة، على بعد خطوة واحدة من التوقيع في كشوفات الشارقة، الذي كان قد طلب شراء بطاقته مؤخراً، للاستفادة من جهوده في المواسم المقبلة، وحسب إفادات المصادر، فإن باوزير«25 عاماً»، رفض مغادرة ناديه من باب الشرط الجزائي المتضمن في عقده مع الظفرة، والذي يمنحه حق دفع مبلغ مالي مقابل فسخ التعاقد، وأبانت المصادر، أن اللاعب طالب بالوصول إلى اتفاق مع إدارة ناديه، خاصة أن القيمة المادية متساوية، سواء في الشرط الجزائي أو المبلغ الذي حددته إدارة الظفرة، ورأى صانع ألعاب الظفرة، أن تكون مغادرته بموافقة كافة الأطراف.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق اكتمل بين الناديين، بعد أن أكد الظفرة عدم ممانعته في بيع بطاقة لاعبه المرتبط معه بعقد حتى يونيو 2024، وأن التوقيع الرسمي مرهون باتفاق الشارقة مع اللاعب حول التفاصيل المالية، والذي يتوقع أن يكتمل خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن هنالك اتفاقاً على الخطوط العريضة للعقد الجديد، ورغبة من الطرفين في الوصول إلى اتفاق حاسم لإكمال الصفقة.

احترام

وقالت المصادر إن اللاعب تعامل باحترام مع الظفرة، واختار أن تكون مغادرته بموافقة الإدارة، وقال: موقف خالد باوزير لا يستغرب عليه، فقد عهدناه صاحب أخلاق عالية، كما أن انتقاله إلى نادي بقامة الشارقة، تأكيد على المستوى المتميز الذي قدمه في جميع المباريات، عموماً، نتمنى له التوفيق حال اكتمال الصفقة، أو البقاء مع الظفرة، الذي لا يقف في طريق أي لاعب.

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