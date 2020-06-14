العين يتحرك لإقامة معسكر إعدادي مطلع يوليو

المصدر: العين - طلحة عبدالله

رغم عدم وضوع الرؤية، في ما يتعلق باستئناف النشاط الكروي، إلا أن نادي العين بدأ فعلياً تحركاته لإقامة معسكره الإعدادي للفريق الأول، في مطلع يوليو المقبل، والذي تسبقه كالعادة مرحلة الفحوصات الطبية للاعبين، والأطقم الفنية والإدارية، التي تقرر أن تبدأ السبت المقبل.

وكشف ماجد العويس مدير فريق العين، عن أنه في حال تعذر إقامة معسكر خارجي، بسبب الظروف الحالية، فمن المرجح أن يقام المعسكر داخلياً وتحديداً في العاصمة أبوظبي، موضحاً أنه وبرغم ضبابية تحديد موعد استئناف النشاط، فقد تم وضع الترتيبات كافة لتجهيز الفريق تحسباً لكل الاحتمالات.

تدعيم الصفوف

وعلى صعيد تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد قبل انطلاق الموسم الجديد، أكدت مصادر مطلعة أن النادي وصل إلى مراحل متقدمة في التفاوض مع لاعب أرجنتيني صانع ألعاب، ليكمل عقد الأجانب الأربعة، بعد أن أوصى المدرب بالإبقاء على لاعب متوسط الميدان الكازاخستاني إسلام خان إلى جانب الياباني تسوكاسا شيوتاني، والتوغولي لابا كودجو.

فيما لم تتضح الرؤية بشأن استقدام لاعبين مواطنين، برغم التقارير التي ربطت النادي بلاعبي شباب الأهلي، إسماعيل الحمادي ووليد حسين.

وبدا البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين، متحمساً ومتشوقاً لاستئناف النشاط الرياضي مشيراً إلى أنهم في العين جاهزون لكل الاحتمالات في حال استكمال مباريات الدوري.

متمنياً بدء اللاعبين في معسكر الفريق وهم في تمام الصحة والعافية.

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