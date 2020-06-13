اتحاد الكرة ينظم مؤتمر «كرة القدم بعد كوفيد-19» الدولي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يُنظم اتحاد الإمارات لكرة القدم الأربعاء 24 يونيو الجاري مؤتمراً رياضياً دولياً عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد، بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية و (ISC) تحت شعار «كوفيد-19 وكرة القدم – كيف تَغيَّرَ شكل المستقبل».

ويُشارك في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه نُخبة من الشخصيات الرياضية يتقدمهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى جانب عدد من الخبراء الكرويين العالميين الذين سيتحدثون عن مستقبل كرة القدم ما بعد جائحة كورونا.

ويأتي المؤتمر ضمن جهود اتحاد الإمارات لكرة القدم متمثلاً بلجنة العلاقات الدولية التي يترأسها سالم عبيد الشامسي عضو مجلس الإدارة لمواصلة عقد المؤتمرات والورش والندوات خلال فترة توقف النشاط الرياضي في أغلب دول العالم بمشاركة أصحاب الاختصاص للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية لعودة النشاط الرياضي تدريجيا ومنها مسابقات كرة القدم.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم: «سعداء بتنظيم هذا المؤتمر العالمي الذي نسعى من خلاله إلى مواصلة جهودنا لوضع الحلول والخطط المناسبة الخاصة بعودة النشاط الكروي محلياً وإقليمياً وقارياً بشكل سليم بعد فترة من التوقف الاضطراري نتيجة جائحة كورونا».

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «نرحب بجميع المشاركين معنا في هذا المؤتمر ونتطلع معاً للخروج بأفضل النتائج والحلول التي من شأنها أن تساعد الساحرة المستديرة على عجلة الدوران من جديد».

من جهته قال عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول رئيس اتحاد كرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية: «نسعد بهذه الشراكة بين اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية مع شركة ISC العالمية لتنظيم هذا الحدث الفريد من نوعه والذي يمثل تأكيدا لنظرة القيادة الرشيدة لدور الإمارات الريادي في استشراف المستقبل في كافة المجالات، بما فيها المجال الرياضي، فوباء كوفيد-19 شكل تحديا غير مسبوق لصناعة كرة القدم العالمية، وشهدت الأشهر الماضية تعاونا مستمرا بين رابطة المحترفين واتحاد كرة القدم للعمل مع الجهات المعنية في الدولة لمواجهة هذه التحديات، ونتطلع إلى استضافة نخبة صناع القرار في كرة القدم العالمية، إيمانا منا أن هذا المؤتمر سيكون نقطة مؤثرة في رسم مستقبل كرة القدم في المنطقة والعالم في مرحلة ما بعد كوفيد19».

بدوره أعرب سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة العلاقات الدولية عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر العالمي الذي سيجمع صناع القرار الرياضي الكروي في نافذة واحدة لمناقشة مستقبل كرة القدم.

وقال الشامسي إن اتحاد الإمارات لكرة القدم وفي ظل توجيهات رئيسه يحرص على توظيف التكنولوجيا المتطورة في مواصلة أعماله التي لم تتوقف رغم توقف النشاط الكروي، حيث واصلت كافة إدارات ولجان الاتحاد أعمالها بشكل مستمر إلى جانب تنظيم عدد كبير من الورش المختلفة لعل آخرها المؤتمر الطبي العالمي الذي نُظم بالشراكة مع مركز الفيفا الطبي في دبي.

وختم رئيس لجنة العلاقات الدولية حديثه قائلاً: «يشرفنا تنظيم هذا الحدث الخاص ونتطلع إلى مشاركة خبراتنا، وكذلك الاستماع إلى تجارب الآخرين في مجال كرة القدم».

في المقابل عبر نايغل فليتشر - الرئيس التنفيذي للاتفاقية الرياضية الدولية عن سعادته بالتعاون الكامل الذي حظي به من قبل اتحاد كرة القدم الإماراتي المعروف باحترافيته في تنظيم مختلف الأحداث الكروية، مشيراً إلى أن محاور المؤتمر ستشمل كذلك مناقشة برامج براعم كرة القدم وعمليات تطوير اللاعبين، والتحديات والفرص التجارية في كرة القدم وكذلك التحديات القانونية الحالية والمستقبلية لصناعة كرة القدم العالمية.

الجدير بالذكر أن مخرجات هذا المؤتمر سوف يتم استثمارها في بناء البنود المحورية لخلوة كرة الإمارات التي من المنتظر إقامتها في يوليو المقبل، والتي تهدف إلى تطوير كرة القدم الإماراتية ورسم خارطة المستقبل ضمن الرؤية العامة لاتحاد كرة القدم وجميع المنتسبين والمختصين بشؤون كرة القدم المحلية والعالمية.

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