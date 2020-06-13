حتا يدشن أولى صفقاته بضم حميد سالمين

المصدر: دبي-علي الظاهري

دشن نادي حتا أولى صفقاته ضمن استعداداته للموسم المقبل، بالتعاقد مع اللاعب حميد سالمين قادماً من نادي العروبة لمدة موسم واحد، وسبق لحميد اللعب في صفوف كل من الفجيرة والوصل وشباب الأهلي والظفرة. حضر مراسم التوقيع علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي للنادي مشرف الفريق الأول.

ومن المقرر أن يكشف حتا عن هوية المدرب الجديد للفريق الأول خلال أيام بعد رحيل اليوناني كريستوس كونتيس.

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