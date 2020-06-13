هزاع بن زايد يقدم التعازي للطلياني

المصدر: البيان الرياضي

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، التعازي والمواساة للكابتن عدنان الطلياني، وقال سموه في تغريده له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صادق التعازي والمواساة للكابتن عدنان الطلياني عضو لجنة المنتخبات الوطنية بوفاة والدته تغمدها الله بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وانتقلت إلى رحمة الله تعالي اليوم السبت والدة نجم منتخبنا الوطني ونادي الشعب الأسبق عدنان الطلياني.

وتقدم اتحاد كرة القدم وأعضاء اللجنة الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة بصادق العزاء والمواساة إلى النجم عدنان الطلياني، وتمنى أعضاء اللجنة لها الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أبناءها لاعب المنتخب الوطني ونادي الشعب ناصر الطلياني، ومحمد ويوسف وذويها الصبر والسلوان.

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