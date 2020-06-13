اتحاد الكرة ينعي والدة الطلياني

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم بخالص التعازي وصادق المواساة للكابتن عدنان الطلياني عضو لجنة المنتخبات الوطنية في وفاة "والدته" سائلين المولى عز وجل أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وانتقلت إلى رحمة الله تعالي اليوم السبت والدة نجم منتخبنا الوطني ونادي الشعب الأسبق عدنان الطلياني.

وتقدم أعضاء اللجنة الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة بصادق العزاء والمواساة إلى النجم عدنان الطلياني، وتمنى أعضاء اللجنة لها الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أبناءها لاعب المنتخب الوطني ونادي الشعب ناصر الطلياني، ومحمد ويوسف وذويها الصبر والسلوان.



ونظراً للظروف الطارئة والاستثنائية وإستكمالاً للإجراءات الإحترازية، سوف يقتصر الدفن على المقربين فقط وتقبل التعازي هاتفيًا.

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