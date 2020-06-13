دبا الفجيرة يُجدد عقود أربعة لاعبين ويترقب مصير الموسم الكروي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أعلن جمعة العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة تجديد عُقود أربعة لاعبين هم الحارس محمد سالم الرويحي وخالد حامد وراشد الظنحاني، إلى جانب اللاعب المصري أحمد عبد الغني ضمن فئة المقيمين.

وأشار العبدولي إلى أن إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الضنحاني حريصة على استقرار قائمة الفريق الأول وتسعى إلى ضرورة الحفاظ على نجوم دبا وتجديد عُقود بقية اللاعبين للموسم الكروي المقبل، وذلك منعاً لتدخلات وأطماع الأندية الأخرى.

ورحب العبدولي بانضمام الثلاثي أحمد البحريني لاعب البطائح وبدر بلال القادم من مسافي وماجد أحمد " ترواوري " نجم الذيد الذي انضموا رسمياً لصفوف النواخذة .

وفيما يتعلق بالمحترفين الأجانب، قال العبدولي بأنهم ينتظرون قرار اتحاد الكرة والمتعلق بمصير الموسم الكروي الحالي للتقرير بشأن الأجانب وهما الثنائي البرازيلي فينسيوس سيلفا واديلسون بيريرا بعد نهاية عقديهما أواخر مايو الماضي مع دبا وسننتظر ما إذا كانا سيكملان معنا الموسم الحالي إذا قرر الاتحاد استئناف المسابقة من جديد أم أن الإدارة ستبحث عن أجانب آخرين إذا تم إلغاء الدوري .

وأكد مدير النواخذة أن المدرب المصري طارق السيد الذي وافق على تولي تدريب الفريق بدءاً من الموسم الجديد والمتواجد حالياً في مصر ينتظر أيضاً ما ستؤول إليه الأمور بشأن الموسم الجديد، وذلك لتدشين التدريبات والتمارين تأهباً لاستحقاقات الموسم القادم .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز