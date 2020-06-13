" دبي الرياضي" و"كوربرت سبورت" ينظمان بطولة "فيفا 2020"

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تنطلق، غدًا، بطولة "فيفا 2020" لكرة القدم عبر أجهزة بلاي ستيشن 4، التي تنظمها شركة كوربرت سبورت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتستمر منافساتها لمدة أسبوع كامل وتختتم يوم الاثنين 22 يونيو، وتمثل هذه البطولة فرصة لعشاق رياضة كرة القدم للتمتع بأجواء تنافسية قوية.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الالكتروني الرسمي لكوربرت سبورت عبر الموقع الالكتروني الرسمي www.corporatesports.ae، ويمكن لجميع أفراد المجتمع من كافة الجنسيات المشاركة في البطولة عبر التسجيل بشكل فردي أو عبر مجموعات مقسمة إلى ثلاث فئات، هي: مجموعة مكونة من 5 أشخاص، ومجموعة مكونة من 10 أفراد، ومجموعة مكونة من 20 مشارك.

ويتوجب على المشاركين الدخول على البطولة الودية المتصلة بالانترنت (أونلاين فريندليز) من خلال حسابهم الشخصي في بلاي ستيشن، ومن ثم إنشاء موسم جديد واختيار الفرق المنافسة في البطولة من قائمة الأصدقاء، وبمجرد اختيار الفرق يمكن تعديل بعض إعدادات الموسم، لكن يجب أن يتم تحديد مدة الشوط 6 دقائق فقط واختيار نوع الفرق 85 للكل.

ويجب على كل لاعب أن يبدأ بلعب مباراتين ذهاب وإياب بنفس نظام كرة القدم العادية، وفي النهاية يجب على كلا اللاعبين الفائز والخاسر التقاط صورتين لنتيجة كل مباراة وإرسالهما مع عنوان البريد الالكتروني الخاص بالمتسابق ورقم التعريف الخاص به على البلاي ستيشن إلى البريد الالكتروني للبطولة: esport@corporatesports.ae أو عبر الواتساب لرقم: +971547929998

وبعد مراجعة النتائج المرسلة سيتم اعتماد انتقال اللاعب إلى المرحلة التالية خلال 12 ساعة، وفي حال اعتراض اللاعب على النتيجة يجب عليه أن يدعم اعتراضه بفيديو أو صورة من المباراة لإثبات الخطأ في النتيجة، وبعد كل جولة يمكن للاعبين متابعة النتائج النهائية عبر الموقع الالكتروني.

وستخصص جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأربعة الأولى في البطولة سيتم توزيعها فور إعلان النتيجة النهائية في ختام المنافسات.

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