إدارة «الشارقة» المالية تستعرض خطة العمل

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عقدت إدارة الشؤون المالية والإدارية بنادي الشارقة الرياضي اجتماعها المرئي الثالث (عن بُعد)، برئاسة سلطان إبراهيم العسكر، بحضور أعضاء الإدارة حارب الرميثي وعيسى المندوس وعامر الزرعوني وعمر الرخيمي، كما حضر الاجتماع عماد محمد المراقب المالي ومحمود رضا مدقق الحسابات ومحمود الجبالي مقرر الجلسة، وهنأ سلطان العسكر أعضاء الإدارة الجدد، عامر الزرعوني وعمر الرخيمي، ونقل تحيات رئيس مجلس إدارة النادي، متمنياً لهما النجاح والتوفيق لحمل هذه الأمانة وأدائها بما يحقق التطلعات، وتم خلال الاجتماع توزيع المهام الإدارية على أعضاء الإدارة الجدد، كما تضمن الاجتماع عدداً من المواضيع تمت مناقشتها وأهمها التأكيد على اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية الخاصة بعمليات التعقيم لجميع مرافق النادي، كما تم اعتماد شركة التأمين بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة للعرض وذلك لتوفير بيئة صحية للموظفين، واستعراض توصيات الاجتماع السابق والمهام التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما تم إطلاع الأعضاء على النظام المالي بالنادي آلية العمل في الإدارة ولوائح الشؤون المالية والإدارية والخدمات المساندة.

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