بطاقة واحدة تضع حارس الجزيرة في صدارة الإنذارات

المصدر: أبوظبي ـــــ أحمد عيسى

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يتصدر عادل أبوبكر حارس مرمى نادي الجزيرة، قائمة أكثر اللاعبين نيلاً للبطاقات الصفراء في النسخة الحالية من دوري الخليج العربي، على الرغم من نيله بطاقة واحدة فقط، متقدماً في الترتيب على لاعبين نالوا 9 و6 بطاقات، وذلك حسب الإحصاء الرسمية لموقع رابطة دوري المحترفين.

واعتمدت الرابطة في وضع أبوبكر على رأس القائمة على عدد المشاركات في المباريات، وكان المفاجئ أن حارس مرمى الجزيرة لم يشارك في أية مباراة، وتم منحه البطاقة الصفراء من على دكة الاحتياط، الشيء الذي منحه الصدارة كنسبة.

وحسب رصد موقع الرابطة فقد شهدت بطولة الدوري 478 بطاقة صفراء في 133 مباراة، وجاء في المركز الثاني نيلاً للبطاقات حمد إبراهيم «الوصل» بعدد 9 بطاقات من 13 مباراة، وثالثاً محمد الشحي «عجمان» بـ6 بطاقات في 15 مباراة، أما على مستوى الأندية فيظهر النصر على رأس القائمة بنيل لاعبيه 44 بطاقة، بينما كان لاعبو العين الأقل حصداً للبطاقة الصفراء بـ 20 بطاقة فقط.

41 بطاقة حمراء

كما شهدت المسابقة حتى توقفها عدد 41 بطاقة حمراء، نال منها عبد الرحمن يوسف مدافع الظفرة 3 بطاقات في 12 مباراة، شارك فيها مع فريقه، ليكون أكثر لاعب تعرض للطرد وصاحب الصدارة السلبية، يليه سلطان الزعابي «اتحاد كلباء» بعدد بطاقتين من 9 مباريات، وثالثاً فواز عوانة «بني ياس» ببطاقتين أيضاً من 14 مباراة، ورابعاً سلطان السويدي «الظفرة» بطاقة واحدة من مباراة واحدة، توقف بعدها عن المشاركة بسبب الإصابة، وخامساً جون جورج «بني ياس» ببطاقة واحدة من 3 مباريات.

وعلى صعيد الأندية تصدرها الظفرة بنيله 6 بطاقات حمراء خلال مشوار المنافسة، بينما كان لافتاً تميز خورفكان في سلوك لاعبيه داخل أرضية الملعب، واعتماده على اللعب القانوني بعدم نيله لأي بطاقة حمراء في الدوري حتى الآن، دوناً عن بقية الأندية، كما أنه ثاني أقل الأندية نيلاً للبطاقات الصفراء بعد العين بنيل لاعبيه لعدد 26 إنذاراً فقط رغم أن الفريق يجلس في المركز 12 برصيد 15 نقطة فقط، وقبلها كان يتذيّل الترتيب، ما يؤكد أنه ظل يلعب تحت ضغوط نفسية خوفاً من الهبوط بجانب أنه وافد جديد على المنافسة، ويفتقد لخبرة دوري الكبار، لكن كل ذلك لم يمنعه من الابتعاد عن الكروت الحمراء نهائياً ونيله عدداً مناسباً من الصفراء ليكون النادي الأفضل سلوكاً.

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