«المنتخبات» تبحث طلبات كوزمين اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

تحسم لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة، في اجتماعها اليوم، برئاسة يوسف حسين، ملف مدرب المنتخب الوطني الأول، حيث سيتم استعراض نتيجة المباحثات المبدئية مع المدربين الأربعة الذين تم ترشيحهم بشكل نهائي للمهمة، وتبدو أسهم الروماني كوزمين مرتفعة، حيث أبدى موافقة مبدئية على تولي المهمة، ولكنه وضع بعض الطلبات التي تحتاج لموافقة اللجنة، فيما لا تزال حظوظ رازوفيتش مدرب الظفرة قائمة رغم تحفظ البعض عليه نتيجة كثرة لقاءاته الإعلامية وحديثه عن المنتخب في الفترة الأخيرة، ولكن التعاقد معه يتوقف على موقف اللجنة من طلبات كوزمين. وتبحث اللجنة إمكانية توفير برنامج إعداد جيد للأبيض ومباريات ودية قوية تساهم في تجهيز اللاعبين بشكل جيد، قبل المشاركة في باقي مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة.

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