حمدان الكمالي يودّع الوحدة رسمياً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ودّع حمدان الكمالي الوحدة رسمياً بعد إجراء مخالصة أول من أمس بين النادي واللاعب، الذي كان النادي أبلغه في وقت سابق بخروجه من حسابات الفريق للبحث عن نادٍ آخر.

ووجه الكمالي عبر «إنستغرام» الشكر إلى قيادات النادي، وإلى مدربيه، وزملائه، خاصة إسماعيل مطر، والجمهور، وأشارإلى أن اللحظات السعيدة لا تدوم، مؤكداً حبه لـ «العنابي» وفخره بارتداء شعاره، وقال: «الوحدة سيبقى فينا للأبد».

ولعب الكمالي 14 موسماً في صفوف «العنابي» بخلاف المراحل السنية، تخللها تجربة احترافية في ليون «إعارة » موسم 2014 /‏‏‏ 2015، وخاض مع الوحدة 179 مباراة في دوري المحترفين منذ موسم 2008/‏‏‏ 2009، أحرز خلالها 14 هدفاً، وحقق مع النادي العديد من الألقاب أهمها الدوري موسم 2009 /‏‏‏ 2010، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة عام 2017 وكأس الخليج العربي مرتين، وكأس السوبر مرتين، وشارك مع الفريق في مونديال الأندية 2010.

من ناحية اخرى تجري إدارة الوحدة اجتماعات مع الثنائي حسين عباس وأحمد علي لإجراء مخالصة معهما.

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