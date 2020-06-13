«فيفا»: اللعب لثلاثة أندية في موسم جائز

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديلات مؤقتة بشأن انتقالات اللاعبين مراعاة لظروف الأندية واللاعبين في ظل أزمة فيروس «كورونا»، ومن أبرز التعديلات السماح للاعبين باللعب لثلاثة أندية بحد أقصى في الموسم الواحد بدلاً عن اثنين، والسماح للاتحادات الأهلية بفتح سوق الانتقالات لتسجيل اللاعبين الجدد قبل نهاية الموسم الحالي بشكل استثنائي، بعدما قرر «فيفا» في وقت سابق التمديد في عقود اللاعبين والمدربين المنتهية بنهاية الشهر الجاري لاستكمال الموسم الحالي، وتدخل التعديلات المؤقتة، التي أقرها «فيفا» حيز التنفيذ على الفور، ولكن الأمر متروك للاتحادات بتأكيد تواريخ فتح وغلق فترة الانتقالات.

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