دبي تعيد النشاط للمسابح والرياضات المائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن عودة النشاط الرياضي في المسابح المعتمدة والرياضات المائية، بناء على موافقة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، مع مراعاة التدابير الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي والتأكيد على إدارات المسابح على تطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات الوقاية التي تتضمن تعليمات صحية والتعقيم المستمر والتباعد بين الأفراد ،وإدارة الحشود في الموقع، بهدف حماية ممارسي الأنشطة.

وأصدر المجلس بروتوكولاً يتضمن الإجراءات التي تم وضعها بالتعاون مع الجهات المختصة بالمجال الطبي وتحت مظلة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي ووفق تعليماتها وضوابطها الدقيقة، واشترط المجلس على الجهات الرسمية المرخصة في مجال رياضة السباحة الراغبة في استئناف نشاطها الحصول على الموافقة عبر رابط المجلس .

وأكد «دبي الرياضي» أن المسابح المعنية بالقرارهي مسابح الأندية الرسمية وأكاديميات السباحة المعتمدة ومسابح مراكز التدريب المرخصة، ووجه المجلس إدارات المسابح بالتنفيذ الدقيق لإجراءات السلامة والوقاية التي تضمنها البروتوكول والتي تتعلق بسلامة وفحص المشاركين والإلتزام بعدد الأفراد المسموح لهم بالسباحة وممارسة الرياضة في وقت واحد والتعقيم المستمر وآليات استخدام خزانات الملابس والمرافق، ووضع الإرشادات بأماكن واضحة.

وحث المجلس ،الرياضيين الهواة والمحترفين من ممارسي السباحة والرياضات المائية على الالتزام بتنفيذ تعليمات الجهات الحكومية مؤكداً أن الهدف هو سلامة الفرد والمجتمع وإنجاح تجربة العودة للمسابح من دون القلق من التعرض للعدوى، وستقوم فرق متخصصة من المجلس والجهات الحكومية تحت مظلة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بمتابعة عمل المسابح والتأكد من تطبيق الإجراءات. وشدد على أن نجاح تجربة عودة النشاط الرياضي للأندية الحكومية والخاصة والأكاديميات ومراكز التدريب واللياقة في دبي شكلت نموذجاً يحتذى به في الالتزام والانضباط والعودة الآمنة لمراكز النشاط الرياضي، ما ساهم في استكمال السماح بعودة النشاط في المنشآت الرياضية الأخرى ومن بينها المسابح وفق إجراءات دقيقة.

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