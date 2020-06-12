جمعية الصحفيين الإماراتية تنعى فيصل القناعي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية الزميل الراحل فيصل القناعي الإعلامي الكويتي القدير وأمين سر جمعية الصحفيين الكويتية السابق نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية سابقاً الذي وفاته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد الفقيد من أعلام الصحافة الرياضية في الوطن العربي، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب سابقاً واثرى حضوره اجتماعات الصحفيين العرب برصانة فكره وحكمة تقديره للأمور التي شغلت الصحافة العربية خلال الفترة الماضية .

وتتقدم جمعية الصحفيين الإماراتية بخالص المواساة وصادق العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل وإلى الزملاء أعضاء جمعية الصحفيين الكويتية والوسط الصحفي الكويتى .

سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان... وإنا لله وانا إليه راجعون.

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