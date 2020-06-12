أحمد مال الله ينتظر «المحطة الثامنة»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أنهى بني ياس ارتباطه بالمهاجم أحمد مال الله قبل نهاية عقده بأيام على الرغم من أحقية النادي في الاحتفاظ بلاعبه حتى إعلان نهاية الموسم الحالي، لكن إدارة النادي رأت إنهاء التعاقد ليلحق بالثلاثي الأجنبي الذي أنهى السماوي معه تعاقده مطلع الشهر الماضي، ليكون بذلك مال الله قريباً من محطته الثامنة في مشواره الكوري، بعد أن دافع عن شعار 6 أندية سابقة منها السماوي على فترتين.

وكان أحمد مال الله قد اضم إلى قلعة السماوي بعقد لمدة موسمين منتصف 2018 في صفقة انتقال حر قادماً من الإمارات الذي كان قد تألق معه حتى تمكن من الوصول حينها إلى صفوف المنتخب الوطني والمشاركة معه في خليجي 23 بالكويت، لكنه لم ينجح في فرضة نفسه أساسياً بتشكيلة السماوي حيث ظل صديقاً لمقاعد البدلاء في الموسم الماضي، بينما حال ارتباطه بشرف أداء الخدمة الوطنية من الظهور في هذا الموسم.

دراسة الملفات

وفي السياق ذاته تنظر اللجنة الفنية المكلفة بملف التعاقدات في عدد من الأسماء للاستغناء عن خدماتها مع دراسة العديد من الملفات لمواصلة دعم الفريق تأهباً للموسم الجديد، بعد أن كسب النادي أخيراً توقيع سلطان حسين مدافع نادي الإمارات، وأحمد الحوسني حارس مرمى دبا الفجيرة، فيما اتفقت اللجنة على عدم الاستعجال في ملف الأجانب بعد تسلّم العديد من السير الذاتية في الفترة الماضية، وذلك إلى حين وضوح الرؤية بشأن مصير الموسم الحالي، وعدم الدخول في التزامات مبكرة، مع التأني في دراسة الخيارات المتاحة للتعاقد مع عناصر أجنبية مميزة، خاصة بعد التجارب السلبية لبعض الأجانب في الموسمين الماضيين.

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