بيدرو: على العين التأقلم مع أي قرار والجاهزية لكل الاحتمالات

المصدر: العين- البيان الرياضي

في لقاء خاص بقناة العين التلفزيونية، بادل البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، والمهاجم المتألق جمال معروف الأسئلة والأجوبة، على هامش برنامج العين في أسبوع الذي استضاف اللاعب ومدربه، على قناة العين مساء اليوم الخميس، وأعرب بيدرو إيمانويل عن سعادته بتجديد عقد لاعبه جمال، مؤكداً: "برغم أنه لم يلعب كافة مباريات الفريق كما كان يرغب، إلا أنه يظل لاعباً مهماً بالنسبة لنا، وبمقدوره أن يصبح أحد أهم عناصر الفريق، لأنه يمتلك المعطيات المطلوبة لتحقيق طموحاته المرجوة في عالم كرة قدم، وبكل تأكيد سيكون أفضل وأقوى خلال المراحل القادمة، لذلك أنا سعيد جداً تجديد عقده مع النادي وأعتقد أن الجميع سعداء بإعلان تجديد تعاقده، لأنه لاعب جيد وإنسان طيب ورجل خلوق بمعنى الكلمة".

وبدوره قال جمال معروف في مستهل حديثه خلال البرنامج، نحن محظوظون بوجود مدرب قدير في قيمة بيدرو إيمانويل ونتطلع معه إلى تحقيق طموحاتنا المحلية والقارية من أجل إسعاد الجماهير العيناوية الوفية ونسأل الله العلي القدير السداد والتوفيق.

رغبة كبيرة

ورداً على سؤال حول الشعور الذي انتابه لحظة توقيع العقد، قال جمال معروف: "العين ليس مجرد نادٍ، والانتماء له يعني الكثير ويكفي أنه حلم أي لاعب، والإحساس الذي عشته بقميص "الزعيم" لا يوصف من مشاعر فخر وسعادة واعتزاز، وفي كل لحظة أمضيها في النادي يكبر طموحي وتزداد رغبتي في تحقيق الانتصارات والإنجازات مع زملائي بالفريق".

جاهزون للتحدي

ووجه البرتغالي بيدرو إيمانويل سؤالاً للاعب جمال معروف، قائلاً: "من وجهة نظري بمقدورك أن تصبح أحد أفضل اللاعبين وأهم عناصر الفريق كما يرغب كلانا وسؤالي هو كيف لك أن تكون مستعداً لتحقيق هذا الأمر؟".

وأجاب جمال على سؤال المدرب، قائلاً: "الحقيقة أدرك جيداً ما المطلوب مني لتحقيق هذا الهدف، ولست وحدي بل نحن جميعاً في الفريق سنعمل على أن نكون أفضل ونطور من مقدراتنا تحت قيادتك، لأننا نشعر بحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق كل منا للدفاع عن شعار هذا النادي الكبير، كما أود أن أؤكد لك ولجمهور العين بأنني سأعمل على مضاعفة جهودي وأرفع من معدل تركيزي حتى أكون عند حسن ظنكم وإدارة النادي، وهدفنا في العين واضح وهو تحقيق طموحات جماهيرنا".

سؤال وجواب

وحول السؤال الذي يوجهه جمال معروف للمدرب، قال: "الحقيقة لم يحضرني أي سؤال للمدرب بقدر ما أود أن تطمئننا عليك وجميع أفراد الأسرة وكيف تمضي برنامجك بعيداً عن كرة القدم ومشاهدة المباريات ومتابعة التدريبات؟".

ومن جهته أجاب بيدرو إيمانويل قائلاً: "الأمور على ما يرام بالنسبة لي وأفراد الأسرة، والجميع بصحة جيدة وأمضي يومي بالكامل مع العائلة، خصوصاً بعد العودة إلى المدارس، وفيما يتعلق بالبرنامج اليومي دائماً ما استهله بالتوقعات حول التفكير في موعد العودة للعمل لنجتمع مجدداً في النادي، بالإضافة إلى مشاهدة مباريات العين السابقة، لأنه هناك أمور يجب أن نعمل على تحسينها، على المستويين الفردي والجماعي الأمر الذي يشغل جزءاً كبيراً من برنامجي اليومي، وكذلك التحضير لمستقبل الفريق، وأتوقع العودة إلى حياتنا الطبيعية في أقرب فرصة ممكنة، وأتمنى من القلب أن تكون أنت وأسرتك والجميع أيضاً بخير وصحة وعافية.



الظروف الراهنة

وتعليقاً على سؤال حول متطلبات المرحلة بعد التوقف الذي استمر طويلاً قبل الاستعدادات للاستحقاقات القادمة، قال بيدرو إيمانويل: "مضى وقت طويل دون أن نؤدي معاً كفريق التمارين الجماعية على ملعب التدريبات، ومن المتوقع أن نعود للعمل مرة أخرى في شهر يوليو، والمؤكد أنه يتوجب علينا الاستعداد من خلال معسكر تدريبي داخلي، في حالة عدم السفر للخارج في ظل الظروف الراهنة لأن الأمور لم تعد كالسابق، وذلك لأن الإمارات أكثر أماناً، وأمامنا الكثير من العمل الذي نود أن ننجزه وأتمنى أن يتواجد اللاعبون مكتملي الصفوف وبصحة جيدة".

القائمة الدولية

واعتبر جمال معروف أمر تجديد عقده كان محسوماً قبل الإعلان الرسمي. لأن الرغبة في الاستمرار كانت مشتركة بين جميع الأطراف، لكن الظروف المرتبطة بفيروس كورونا ربما أسهمت في تأخر موعد اكمال إجراءات التجديد والإعلان، والحمد لله أنا سعيد جداً بالبقاء في العين لأن الواقع يؤكد أن الذي يحصل عل شرف الدفاع عن شعار "الزعيم" لا يمكن ان يفكر في ارتداء قميص أي نادٍ آخر طالما أن الرغبة في استمراريته حاضرة، مع كل الاحترام والتقدير للجميع وأتمنى أني أوفق في تحقيق طموحاتي الشخصية مع أكبر الأندية الإماراتية وانضم للقائمة الدولية.

دوري الأبطال

وتعليقاً على سؤال حول مسابقة دوري أبطال آسيا وفكرة تكملة البطولة بنظام التجمع ومرحلة خروج المهزوم من مباراة واحدة، قال، المدرب بيدرو إيمانويل: "بلا شك أن دوري الأبطال تعتبر المنافسة الأهم، ولكننا ندرك جيداً أنه من المحتمل أن تحدث أمور عديدة، ويتوجب علينا اتباع تعليمات الاتحاد الآسيوي، والمؤكد أن الحل لن يكون الأمثل، غير أنه يبقى "أفضل الحلول"، ونحن جاهزون ونتقبل جميع القرارات، وسنعمل على التحضير بالصورة المطلوبة للاستمرار في هذه الآسيوية، كونها مسابقة مهمة بالنسبة لجميع الأندية خصوصاً العين صاحب المشاركات التاريخية في البطولة الآسيوية، ونسعى إلى التأهل للمراحل القادمة، وينبغي علينا التأقلم مع أي قرار ونظهر جاهزيتنا لكل الاحتمالات".

كلمة السر

وقال جمال معروف، في رده على سؤال حول كلمة السر في نجاحه مع "الزعيم" ورسالته لمن توقع فشله، قال: "باختصار كلمة السر تكمن في شعار العين، والأمة العيناوية، والواقع يؤكد أن الأجواء في نادي العين الذي يرتبط اسمه بإنجازات كبيرة محلية وقارية وعالمية، محفزة للغاية من أجل مواكبة علامات التطور وبلوغ أعلى مؤشرات النجاح، وحصد الإنجازات والجمهور العيناوي يتمتع بثقافة التشجيع المثالي للاعبين، وكل شيء في العين "غير"، أما بخصوص الرسالة لمن توقع فشلي فلا يستدعي الأمر لأنني أنتمي لنادٍ كبير ولا سقف لطموحاتي وأعرف جيداً ما المطلوب مني حتى أتمكن من تحقيق أهدافي وأساهم مع زملائي بالفريق في إسعاد جمهور العين".

الحل الممكن

ورحب مدرب العين بعد التأكيد على إقامة نهائي كأس رئيس الدولة، بين العين والظفرة، معرباً عن سعادته بإقامة المباراة النهائية، مؤكداً في الوقت نفسه: "مطالبون بالفوز وحصد اللقب وسنقاتل من أجل ذلك، ومع قرار تأجيل عودة الدوري مرتين أو ثلاث، ربما تستكمل المسابقة قبل بداية الموسم الجديد، ولا يوجد هناك حلاً مثالياً غير أن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو إيجاد "الحل الممكن" في ظل الظروف الحالية وعلينا أن نتفهم ما يحدث حولنا في العالم والأهم أن يعود نشاط كرة القدم من جديد".

لا تسألوني

وحول تجربة جمال معروف الناجحة بقميص العين وأبرز اللحظات العالقة بالذاكرة والهدف الأهم، قال اللاعب: " كل لحظة عشتها مع العين وجميع المباريات التي دافعت فيها عن شعاره مهمة للغاية بالنسبة لي ولها خصوصية في نفسي لكنني أعتقد أن المشوار العالمي والإنجاز الذي تحقق في 2018 كان استثنائياً وأتمنى أن يتكرر، أما أهم الأهداف في اعتقادي أنني لم أحرزها بعد فهناك تحديات كبيرة تنتظرنا على الصعيدين المحلي والقاري، ولكن هدفي على مرمى الشارقة له خصوصية في نفسي ولا تسألوني عن السبب".



وتعليقاً على سؤال حول مطالبة البعض بتتويج المتصدر وآخرون يطالبون بالإلغاء بدون تتويج، قال المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل: "بغض النظر عن المقترحين حتماً هناك أندية ستعترض، وأخرى ستوافق ولكن يتوجب علينا أن نتفهم ضرورة اتخاذ القرار الحاسم وهو أمر ليس سهلاً على اتحاد الكرة أو أي مؤسسة، لصعوبة اتخاذ قرار من هذا النوع، كما ينبغي علينا قبول أي قرار وبالطبع نرغب في لعب المباريات المتبقية، حتى المباراة الختامية وفقاً لجدول الدوري لحصد المزيد من النقاط إذ تبقت 7 مباريات برصيد 21 نقطة، والعديد من الأمور قد تحدث، ولكننا مطالبون بتفهم اتخاذ اتحاد الكرة لأي قرار خصوصاً في الأوقات الصعبة التي يشهدها العالم، حتى وان كان ذلك سيتعارض مع رغباتنا، ونثق في أنه سيكون القرار الأفضل".

رسالتي

وفي رسالته لجمهور العين، قل جمال معروف، أود أن أكرر شكري للأمة العيناوية على دعمي ومساندتي داخل وخارج الملعب وأتمنى أن أوفق في رد التقدير لهذا الجمهور الكبير والواقع يؤكد أنكم الرقم واحد والرقم الصعب.



أما البرتغالي بيدرو إيمانويل، فقال: " أرغب أولاً في توجيه الحديث للاعبي فريقي وآمل أن يكونوا بصحة جيدة وحماسٍ عالٍ قبل العودة مجدداً كما هو الحال بالنسبة لي، لأنني محتفز جداً لدخول تحدي الموسم القادم، وطموحاتي كبيرة لأننا معاً قادرون على تحقيق أهدافنا في ظل مساندة الجماهير، الذين أتمنى أن يستمتعوا بالمباريات معنا، فنحن نلعب من أجلهم وكما أردد دائماً نحن معاً أقوى، منذ اللحظات الأولى لي في النادي شعرت بالترحيب الكبير من الجميع سواءً من اللاعبين والإدارة والموظفين والجماهير وأعتقد أن هناك علاقة جيدة فيما بيننا، وآمل أن يستمر هذا الدعم، لنحقق النتائج القوية وأن نتجاوز هذه اللحظات الصعبة، ليس على مستوى كرة القدم وإنما في حياتنا بصورة عامة، ونعود للاستمتاع بكرة القدم في الدولة".

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