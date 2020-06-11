الشارقة يجدد عقد المدرب جمعة ربيع في قيادة المراحل السنية

المصدر: الشارقة- عزالدين جادالله

جدد نادي الشارقة تعاقده مع المدرب جمعة ربيع لشغل منصب المدير الفني على المراحل السنية بنادي الشارقة لكرة القدم بعقد يمتد لثلاث سنوات يواصل فيه إشرافه الفني على فرق المراحل السنية بالنادي، حضر توقيع العقد عبدالله محمد العجلة رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم بجانب جاسم الدوخي مشرف مدرسة الكرة والأكاديمية الخاصة و بدر الحمادي مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين مشرف الفريق الرديف وحسن الحمادي مشرف أكاديمية كرة القدم.

وعقب توقيع العقد تحدث المدرب جمعة ربيع شاكراً إدارة النادي على الثقة وقال: لا أسمي ما حدث تجديداً بقدر ما هو إستمرار لتواجدي في هذا النادي الذي قضيت فيه سنوات طويلة لاعباً ومدرباً وأنتهز هذه الفرصة لأشكر كل من وقف بجانبي ودعمني وسهل مهمتي في خدمة هذا الكيان الكبير".

وأضاف " أتمنى أن أكون عند حسن ظن الإدارة وسأسعى جاهداً لتحقيق النجاح وهذه الثقة ستعطيني دافع أكبر في العمل وأعتبرها تحدي نعمل جميعاً على تحقيق ما فيه خير لهذا النادي والإمارة وكرة القدم الإماراتية في هذا القطاع المهم".

ويعتبر المدرب جمعة ربيع الفائز مع النادي بكأس رئيس الدولة في العام 2003 من الكفاءات المواطنة التي لها بصمة واضحة في كرة القدم الإماراتية، ويعتبر الأب الروحي لعدد كبير من المدربين من خريجي مدرسة الشارقة وعدد ضخم من اللاعبين رفدت بهم المراحل السنية بالنادي جميع أندية الدولة وكان عدداً منهم ضمن تشكيلة الفريق التي نالت بطولتي دوري وكأس سوبر الخليج العربي كما ساهم في تخريج وإكتشاف عدد كبير من اللاعبين إبان عمله كمدرب في إتحاد كرة القدم الإماراتي لعدد من الفرق

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